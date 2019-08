Torcedores do PSG exibem faixas pedindo a saída de Neymar

publicidade

A torcida do PSG protestou contra Neymar no primeiro jogo da equipe na temporada. O jogo, realizado no Parque dos Príncipes neste domingo diante do Nîmes, pela primeira rodada do Campeonato Francês, foi marcado pela exibição de faixas pedindo a saída do atacante.

Em uma das faixas, torcedores fizeram alusão a acusação de estupro ocorrida na França, da qual Neymar foi absolvido esta semana, após arquivamento do caso no Brasil. Em outra, o recado era mais claro, e pedia a saída de Neymar. Nas tribunas, também foram ouvidos xingamentos e cânticos com palavrões ao atacante brasileiro.

Na temporada passada, Neymar foi alvo de críticas da torcida. O atacante passou a maior parte do ano lesionado. Jogou apenas 28 jogos e marcou 23 gols, e ficou ausente nos momentos mais importantes do PSG no ano, inclusive na eliminação da Champions League, para o Manchester United, nas oitavas de final, quando estava suspenso.

Em campo, ainda sem Neymar, que ainda não está em suas melhores condições físicas, o PSG não encontrou dificuldades. Bateu o Nîmes pelo placar de 3 a 0, com gols marcados por Di María, Mbappé e Cavani.