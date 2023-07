Torcedores que agrediram Luan portavam arma, diz boletim de ocorrência

publicidade

Amigos do jogador Luan, agredido por torcedores do Corinthians em um motel da zona oeste de São Paulo, fizeram um boletim de ocorrência (B.O.) no 2ª DP de Barueri nesta terça-feira (4), no mesmo dia em que houve a confusão com o meia corintiano. Segundo o documento, ao qual o "Estadão" teve acesso, um dos torcedores que invadiram o local estava armado e o atleta foi ameaçado de morte. O nome de Luan não está entre os que registraram o B.O.

Segundo o documento, Luan estava com amigos (homens e mulheres) em um quarto do segundo andar do estabelecimento quando ouviram uma pancada forte na porta e visualizaram sete pessoas. Eles fizeram ameaças de morte ao jogador e agrediram todos que estavam no local.

O torcedor que portava a arma usava um moletom azul marinho com capuz e vestia também uma "máscara ninja". A reportagem fez contato com a uniformizada. Ao "Estadão", um membro da torcida negou a informação de que havia arma de fogo no local.

O jogador não registrou ocorrência sobre a agressão. A Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva analisou imagens de câmeras de segurança do local e de redes sociais e identificou os agressores, de acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública). Seria necessário que o jogador fizesse uma queixa-crime sobre o ocorrido para que a investigação tivesse andamento, no entanto.

Estacionamento

Ainda de acordo com o registro na delegacia de Barueri, as vítimas se direcionaram ao estacionamento para pedir ajuda e encontraram outros torcedores no local, que também proferiram xingamentos e ameaças de morte, especialmente a Luan. "Safado, vagabundo, se não sair do Corinthians, vamos te matar", registra o documento. As vítimas relatam que, durante a agressão, ouviram fogos de artifícios do lado de fora do motel. Não precisaram se eram de membros da torcida corintiana. Os agressores teriam deixado o motel ao perceber a chegada da Polícia Militar.

Os amigos de Luan informaram no B.O. que, no dia seguinte ao episódio, receberam por meio de aplicativo de mensagens uma foto compartilhada no Instagram pessoal de um dos supostos agressores Na imagem, cuja legenda estava escrito "alvo encontrado com sucesso", consta sete torcedores em uma lanchonete do centro da cidade vestindo exatamente moletons que usavam no momento das agressões. Um vídeo do jogador sendo cercado e agredido viralizou nas redes sociais.

As testemunhas contam, ainda, que receberam publicações com informações pessoais de suas vidas, como o motorista de aplicativo que prestou serviços a Luan, que teria sido o responsável por avisar onde o jogador estava, e prints de conversas com as fotos da nota fiscal e da máquina de cartão usada para pagar o motel.

Manchas de sangue

Luan usou de suas redes sociais para se manifestar sobre as agressões que sofreu. O jogador postou uma foto em seu Instagram com os dizeres "não é só futebol...". A frase, normalmente, é utilizada no contexto quando o futebol promove ações positivas fora dos gramados. Mas, neste caso, se referiu a algo negativo. Ele fez apenas essa manifestação.

Luan está no Corinthians desde 2020, contratado pelo clube junto ao Grêmio por cerca de R$ 29 milhões à época, durante a gestão do presidente Andrés Sanchez, e com um salário de R$ 800 mil. O Corinthians, segundo balanço financeiro lançado no último ano, deve R$ 4,5 milhões em direitos de imagem ao jogador. Ele não entra em campo desde fevereiro de 2022 e treina em horários separados do elenco principal.