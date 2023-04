Torcida do Napoli ignora matemática e festeja na ruas antes de confirmação do título italiano

publicidade

Muito perto de quebrar um jejum de 33 anos sem conquistar o título do Campeonato Italiano, o Napoli provocou grande euforia em sua torcida ao vencer o clássico com a Juventus no domingo, e muitos não conseguiram segurar a ansiedade. Ao retornarem de Turim, onde bateram os juventinos por 1 a 0, os jogadores foram surpreendidos por uma multidão de torcedores com uma grande festa nas ruas de Nápoles.

Faltam sete rodadas para o fim da liga nacional e, portanto, 21 pontos em disputa. Líder com 78 pontos, o time napolitano tem 17 a mais que a vice-líder Lazio. Para ser campeão na próxima rodada, ao longo do final de semana, precisa vencer a Salernitana no sábado e torcer para que a Lázio não vença a Inter de Milão no domingo.

Pouco preocupados com a matemática, os torcedores levaram bandeiras e sinalizadores para recepcionar os jogadores na saída do Aeroporto de Capodichino durante a madrugada desta segunda-feira (horário da Itália). Assim que o ônibus da delegação foi avistado, a euforia tomou conta da torcida, que cantou para celebrar e contagiou os atletas.

Alguns jogadores se renderam à animação da festa precoce e subiram no teto do veículo para retribuir o carinho dos napolitanos que festejavam na rua. O gerogiano Khvicha Kvaratskhelia, um dos protagonistas do time e sensação do futebol italiano, era um dos mais empolgados. Com um chapéu na cabeça, transmitiu o momento ao vivo por meio dos stories de sua página no Instagram.

O Napoli não vence o Campeonato Italiano desde a temporada 1989/1990, quando tinha Diego Armando Maradona como principal estrela de uma equipe com outros nomes lendários, como o atacante brasileiro Careca. Duas temporadas antes, venceu a liga nacional pela primeira vez, em 1987/1988, também sob o comando de Maradona.

Após o craque argentino ser pego no doping no ano seguinte ao segundo título, o clube, que já tinha seus problemas financeiros, entrou em um período entre campanhas ruins e medianas, até falir em 2004. Comprado pelo produtor cinematográfico Aurelio De Laurentiis, recuperou-se a partir das divisões inferiores e voltou à elite na temporada 2007/2008. Em crescente desde o retorno, venceu a Copa da Itália duas vezes (2013/2014 e 2019/2020) e foi vice-campeão italiano quatro vezes.

