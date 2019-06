Toronto Raptors aproveita desfalques do Golden State e abre vantagem na série final da NBA

publicidade

Stephen Curry bem que tentou. Mas nem a maior pontuação da carreira em playoffs conseguiu suprir as ausências dos demais astros do Golden State Warriors e barrar a atuação consistente e homogênea da equipe do Toronto Raptors. No terceiro jogo da série, na Oracle Arena, em Oakland, o time canadense venceu por 123 a 109 e abriu 2 a 1 nas finais da NBA, nessa quarta. O próximo jogo será na sexta, às 22h, também na Califórnia.

Aproveitando as ausências dos lesionados Klay Thompson e Kevin Durant, o Raptors tomou as rédeas da partida logo no começo. Com grande atuação de Kyle Lowrie, com 23 pontos, sempre manteve uma distância confortável do Warriors. Quando a pontuação baixava de 10 pontos, uma cesta de três de Kawhi Leonard, de Fred VanFleet ou de Danny Green colocava o jogo nos trilhos novamente.

Pelo lado do Warriors, Curry foi o solista de uma noite incomum para o time californiano. Pela primeira vez, pode sentir o que LeBron James enfrentou no ano passado com o Cleveland Cavaliers. Jogou 43 minutos, fez 47 pontos, pegou 8 rebotes e deu 7 assistências. Aos gritos de MVP, deixou o ginásio exausto e ovacionado, mas frustrado por ter sido incapaz de conter o ímpeto ofensivo do Raptors.

A tendência é que ao menos Klay Thompson retorne para o jogo 4. A presença de ao menos um dos grandes astros do Warriors é essencial para a equipe se manter competitiva na série. Draymond Green fez 17 pontos e Andre Iguodala foi um bom coadjuvante, mas ainda é pouco para encarar um time do nível do Raptors, com jogadores em grande fase. Mesmo reservas, como Serge Ibaka, que entrou e conseguiu uma sequência de tocos que impediu uma improvável reação no último quarto. No fim, VanFleet marcou uma cesta de três e acabou com qualquer possibilidade de virada.