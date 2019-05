Toronto Raptors bate Warriors e larga na frente na final da NBA

publicidade

Com um sistema defensivo impecável e com o camaronês Pascal Siakam em grande noite, o Toronto Raptors bateu o Golden State Warriors na noite dessa quinta por 118 a 109 e largou na frente na final da NBA. A partida foi disputada no Scotiobank Arena, no Canadá, já que Raptors tem melhor campanha e poderá fazer quatro de eventuais sete jogos em seu ginásio.

Foi uma noite mágica para o time canadense. Com casa cheia e com o cantor e torcedor símbolo Drake usando uma camisa do pai de Stephen Curry, destaque dos Warriors, da época em que ele jogava nos Raptors como provocação, os anfitriões praticamente lideraram o placar durante todo o jogo.

Grandes atuações defensivas de Marc Gasol e Kawhi Leonard, além de Serge Ibaka, impediram um melhor aproveitamento do perímetro dos astros do Golden State Warriors, Curry e Klay Thompson. O rebote ofensivo, que praticamente definiu o jogo diante do Portland Trail Blazers para a equipe de Oakland, desta vez foi bastante contestado pelo Toronto Raptors e contribuiu para o primeiro triunfo canadense na final.

Curry, dos Warriors, foi o cestinha do jogo, com 34 pontos, seguido por Siakam, dos Raptors, com 32. Os atuais campeões da NBA tiveram a volta de um de seus astros, DeMarcus Cousins, que não atuava por lesão desde abril. Ainda sem ritmo, ficou cerca de oito minutos em quadra e marcou apenas três pontos. No entanto, sentiram, e muito, a ausência de Kevin Durant, que segue fora por lesão.

A próxima partida será jogada novamente em Toronto, no próximo domingo, às 21h (horário de Brasília).