Transferências movimentaram 48,5 bilhões de dólares de 2011 a 2020, diz Fifa

publicidade

O mercado de transferências de futebol movimentou 48,5 bilhões de dólares (41,1 bilhões de euros) entre 2011 e 2020, de acordo com um relatório da Fifa publicado nesta segunda-feira, que indica o aumento das comissões aos agentes.

Segundo os dados analisados no período 2011-2020, graças a um sistema elaborado pela Fifa, o TMS (Fifa Transfer Matching System,), lançado em outubro de 2010, o mercado de transferências experimentou um crescimento constante até 2019, antes do início da pandemia de Covid-19.

Veja Também

Dos 2,85 bilhões de dólares (2,41 bilhões de euros) no primeiro ano de monitorização do TMS (2011), o montante chegou a 7,35 bilhões (6,22 bilhões de euros) em 2019, com uma redução de 23% em 2020 (4,77 bilhões de euros) devido à pandemia de coronavírus.

O documento indica que os 30 clubes que mais realizaram transferências (compra e venda) são todos europeus. Entre eles, 12 são da Inglaterra, cinco da Espanha, outros cinco da Itália, três da Alemanha, dois da França, dois de Portugal e um da Rússia.

Os gastos com transferências desses 30 clubes representam 47% do total mundial no período analisado.

O clube que mais investiu na aquisição de jogadores na década estudada é o Manchester City (o relatório não apresenta os valores movimentados), seguido pelo Chelsea, Barcelona e Paris Saint-Germain.

Por outro lado, as duas equipes que mais receberam dinheiro com a venda de jogadores são os portugueses Benfica e o Sporting.

Este relatório também aponta um aumento significativo nas comissões recebidas pelos agentes dos jogadores. Em 2011, o valor total pago aos intermediários foi de 131,1 milhões de dólares (111,1 milhões de euros), enquanto em 2019 foi de 640,5 milhões (542,8 milhões de euros), um aumento "espetacular", segundo a Fifa.

O TMS é um registro informatizado de todas as contratações de jogadores profissionais para 200 federações no mundo. Leva em consideração todos os tipos de transferências, incluindo jogadores profissionais, amadores e das categorias de base.