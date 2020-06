Treinos da Dupla Gre-Nal seguem mesmo com bandeira vermelha em Porto Alegre

publicidade

Os treinos da Dupla Gre-Nal seguirão os moldes atuais, com protocolos, trabalhos individualizados e sem atividades coletivas, anunciou o governador do Estado, Eduardo Leite nesta segunda-feira.

Segundo Leite, clubes em cidades com a "bandeira vermelha" no modelo de Distanciamento Controlado estão autorizados a realizar treinamentos individualizados, com um atleta a cada 16m², o que já vem sendo feito nos CT's Luiz Carvalho e Parque Gigante.

"Estamos colocando a possibilidade de atendimento individualizado tanto nos clubes quanto nas academias. Os atletas precisam manter seu condicionamento físico. Entendemos que (o futebol) é uma atividade profissional que se desenvolve, e eles precisam manter este condicionamento, por isso passamos a permitir os treinos na bandeira vermelha", afirmou Eduardo Leite em live.

Com isso, no entendimento do Estado, os outros clubes do Gauchão 2020 também poderão retornar as atividades nos mesmos moldes que está sendo feito pela Dupla. A liberação agora caberá aos prefeitos de cada cidade, que conforme salientou o governador, podem ser "mais restritivos" que o modelo estadual.

Conforme apurado pelos repórteres Rafael Pfeiffer e Cristiano Silva, Inter, Grêmio e São José seguirão os mesmos protocolos adotados até aqui e aguardam a liberação para atividades coletivas.