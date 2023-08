Uefa sorteia grupos da Champions 23/24 que terá PSG, Dortmund, Milan e Newcastle em "grupo da morte"

publicidade

Foram sorteados nesta quinta-feira os grupos da da Champions League 2023/24. Com 32 equipes, divididas em 8 grupos, o torneio terá grandes embates já nesta fase, a começar pelo grupo F, considerado o grupo da morte, formado por Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle.

No grupo A, Manchester United e Bayern de Munich reeditam a final da edição 98/99, quando a equipe inglesa se tornou campeã após virada épica sobre os alemães, com dois gols já nos acréscimos da partida.

O atual campeão Manchester City está no Grupo G ao lado de RB Leipizg, Estrela Vermelha e Young Boys. Já o maior campeão do torneio, o Real Madrid,com 14 títulos, terá de encarar Napoli, Braga e Union Berlin se quiser avançar para a fase de mata-mata. Nesta edição não foram permitidas que equipes do mesmo país ficassem no mesmo grupo.

Confira todos os grupos da Uefa Champeions League 23/24

Grupo A

Bayern de Munique (Alemanha)

Manchester United (Inglaterra)

Copenhagen (Dinamarca)

Galatasaray (Turquia)

Grupo B

Sevilla (Espanha)

Arsenal (Inglaterra)

PSV (Holanda)

Lens (França)

Grupo C

Napoli (Itália)

Real Madrid (Espanha)

Braga (Portugal)

Union Berlin (Alemanha)

Grupo D

Benfica (Portugal)

Inter de Milão (Itália)

RB Salzburg (Áustria)

Real Sociedad (Espanha)

Grupo E

Feyenoord (Holanda)

Atlético de Madrid (Espanha)

Lazio (Itália)

Celtic (Escócia)

Grupo F

Paris Saint-Germain (França)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Milan (Itália)

Newcastle (Inglaterra)

Grupo G

Manchester City (Inglaterra)

RB Leipzig (Alemanha)

Estrela Vermelha (Sérvia)

Young Boys (Suíça)

Grupo H

Barcelona (Espanha)

Porto (Portugal)

Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Royal Antwerp (Bélgica)