Universidad de Chile goleia na Liga Chilena antes de encarar o Inter

publicidade

O primeiro adversário do Inter na fase classificatória da Libertadores, a Universidad de Chile, goleou o Curicó neste sábado em duelo válido pela segunda rodada da Liga Chilena. Com quatro gols do centroavante Larrivey, a La U fez 5 a 1 no adversário no estádio Nacional do Chile. O jogo também foi marcado por confrontos do lado de fora e por invasões de torcedores.

Uma polêmica na definição das vagas do Chile na pré-Libertadores antecedeu o primeiro confronto entre Inter e La U. Além disso, a grave situação econômica do país gerou protestos e confrontos entre torcedores do lado de fora do estádio. A partida entre as duas equipes, no entanto, está marcada para a próxima terça-feira, em Santiago, às 19h15min.