VÍDEO: Caxias encara gigantes em campanha impecável até a final do Gauchão

Melhor time do interior no Gauchão, o Caxias conseguiu a classificação para a semifinal do Gauchão na 3ª colocação. Contra o Inter, a equipe Grená empatou as duas partidas por 1 a 1 e conquistou a vaga na decisão após derrotar o Colorado nos pênaltis em pleno Beira-Rio. Ao longo da campanha até a final, os comandados de Thiago Carvalho somaram cinco vitórias, sete empates e apenas uma derrota. Foram 21 gols marcados e 13 sofridos.

