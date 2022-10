Vídeo mostra briga entre Draymond Green e Jordan Poole em treino do Golden State Warriors

publicidade

Atual campeão da NBA, o Golden State Warriors voltou a ganhar espaço na mídia internacional nesta sexta-feira. Porém, por um motivo ruim. O site americano TMZ divulgou um vídeo que mostra a briga entre Draymond Green e Jordan Poole em um treino da equipe.

Embora não dê para saber o que os dois disseram um para o outro, é possível ver Green caminhando lentamente na direção de Poole, que reage com um empurrão. Na sequência, Green acerta um soco no rosto de Poole, que cai no chão. Neste momento, os outros jogadores e a comissão técnica correm para separar o dois.

O Golden State Warriors fará três amistosos, contra Lakers, Portland Trail Brazers e Denver Nuggets, antes de começar a temporada para defender o título da NBA. A estreia da franquia vai acontecer no dia 18 de outubro, diante do Los Angeles Lakers, no Chase Center.