Vídeo: Porto Alegre recebe as principais estrelas do skate brasileiro no STU National

Desde sexta-feira até o final do domingo, Porto Alegre será a Capital nacional do skate brasileiro. A pista da Orla do Guaíba recebe a etapa do STU National 2023, que reúne as principais estrelas nacionais da modalidade. A "fadinha" Rayssa Leal, Pâmela Rosa, Pedro Barros, Sandro Dias, Augusto Akio, Yndiara Asp são alguns dos nomes que irão desfilar seu talento e disparar suas manobras.

Apenas as baterias eliminatórias masculinas foram realizadas nesta sexta-feira. Alguns horários foram modificados devido ao forte calor na Capital. A partir das 14h do sábado ocorrem as semifinais. As finais estão previstas para o domingo, a partir das 11h05min (confira os horários na tabela ao lado).