Van Basten chama Neymar de "chorão" e dispara: "É um jogador sujo"

A atuação abaixo da expectativa do Paris Saint-Germain no último sábado, no empate com o Reims pelo Campeonato Francês rendeu críticas à equipe parisiense. Neymar, que saiu do banco com a missão de mudar os rumos da partida, também não foi poupado e viu Van Basten, ex-atacante do Milan e da seleção holandesa, criticá-lo bastante. "Você não tem permissão para tocá-lo. Eu aplaudiria se alguém finalmente lidasse com isso. É um jogador sujo. Desagradável dentro de campo", afirmou.

Comentarista da Ziggo Sport, Van Basten foi contundente ao criticar a atuação do camisa 10 do Paris Saint-Germain. Na partida, além de nada ter feito em campo que ajudasse a equipe tirar o zero do marcador, Neymar ainda se envolveu em confusões no campo, algo imperdoável para o ídolo holandês.

"Neymar é um verdadeiro chorão. Ele está constantemente provocando. Em um segundo, ele comete falta em alguém, e no outro, ele se faz de vítima novamente", disse Van Basten. Van Basten seguiu sua análise, tecendo ainda mais comentários negativos sobre o atacante da seleção brasileira e sua atitude em campo.

As recentes críticas de Van Basten, contudo, não são novidade. O ex-jogador já teceu comentários negativos sobre a postura de Neymar. Em 2018, na Copa da Rússia, o holandês fez parte de um grupo de estudos técnicos da Fifa e condenou veementemente as diversas simulações protagonizadas pelo brasileiro no Mundial. "Eu acho que simular não é uma boa atitude. Eu acho que você tem que ter espírito e isso não vai te ajudar. Eu acho que ele pessoalmente deveria entender essa situação", comentou à época.

