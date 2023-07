Van der Sar deixa UTI e espera receber alta na próxima semana

publicidade

O ex-goleiro holandês Edwin Van der Sar, que sofreu um derrame no início de julho, anunciou em sua conta no Twitter que deixou a unidade de terapia intensiva (UTI) e espera receber alta na próxima semana.

"Estou feliz em compartilhar que não estou mais na unidade de terapia intensiva. No entanto, ainda estou no hospital. Espero ir para casa na próxima semana e dar o próximo passo na minha recuperação", escreveu Van der Sar em sua mensagem.

Além do texto, o holandês de 52 anos publicou uma foto na cama do hospital ao lado da esposa, Annemarie. O ex-jogador estava de férias no início de julho em uma ilha na Croácia quando começou a se sentir mal e foi internado.

Em maio, Van der Sar pediu demissão do cargo de diretor-geral do Ajax, que ocupava desde 2016, depois da pior temporada da equipe em 14 anos, terminando o Campeonato Holandês na terceira posição, atrás dos rivais Feyenoord e PSV Eindhoven.

