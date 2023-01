Vasco da Gama decreta luto de 7 dias pela morte de Dinamite

publicidade

O Vasco da Gama prestou uma homenagem ao ex-jogador Roberto Dinamite falecido neste domingo aos 68 anos. Em publicação nas redes sociais, a instituição recordou que ele dedicou 29 anos de sua vida ao clube, como jogador e também como presidente. Em seu site uma nota oficial foi postada.

"O Roberto era Vasco. O Vasco era Roberto. Em 1974, Dinamite foi o verdadeiro ponto de arranque rumo ao primeiro título de Campeonato Brasileiro do Clube, sendo o artilheiro da competição com 16 gols marcados. Nos anos seguintes, a consagração com artilharias nacionais e estaduais. Além das convocações para as Copas do Mundo de 1978 e 1982. Na primeira oportunidade, Roberto foi o artilheiro da Seleção Brasileira no mundial", dizia parte da publicação.

O Vasco da Gama declara Luto Oficial de sete dias pelo falecimento do Maior Ídolo da história do Clube, Roberto Dinamite.



O Vasco da Gama declara Luto Oficial de sete dias pelo falecimento do Maior Ídolo da história do Clube, Roberto Dinamite.

Jogando pelo Vasco, Roberto foi campeão brasileiro e ainda hoje é o jogador com mais gols, 190, pelo Brasileirão durante os anos que jogou. O clube trocou na foto de seu perfil a cruz de malta pela foto do jogador.

Em sua rede social, o ex-jogador Pernambucano também lamentou a morte do ídolo o qual chamou de "maior de todos com a Cruz de Malta no peito".