Vasco e Londrina empatam em jogo com clima de final pelo G-4 da Série B

Em clima de final, Vasco e Londrina ficaram no empate por 1 a 1 na noite desta quinta-feira, no estádio São Januário, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A disputa era direta pela quarta vaga dentro do G4. Com o resultado, o Vasco se segurou na quarta posição, agora com 49 pontos, três à frente do próprio Londrina. O Grêmio tem sete pontos a mais e pode ampliar a diferença para 10, se vencer o Sampaio Corrêa.

A dupla ressuscitou o Sport, que também tem 46. O Ituano, que ainda entrará em campo na rodada, tem 44 e poderá pular para o quinto lugar. Na saída do gramado, sob protesto dos torcedores, os jogadores do Vasco optaram por não dar entrevista. Um dos principais alvos foi o atacante Raniel, que perdeu boas oportunidades de gol. Já o Londrina comemorou o ponto conquistado fora de casa.

O jogo começou alucinante com ambos os clubes buscando o gol. Aos cinco minutos, Mandaca pegou o rebote, dentro da área vascaína, e chutou no rosto do goleiro Thiago Rodrigues, que salvou o clube carioca. A resposta foi imediata. Aos 11, Andrey deu passe açucarado para Raniel. Livre, jogou rente à trave.

Na empolgação da torcida, o Vasco continuou em cima e abriu o placar aos 12 minutos. Após cobrança de lateral de Paulo Victor, o goleiro Matheus Nogueira se atrapalhou e soltou a bola na cabeça de Andrey, que só teve o trabalho de empurrar para o gol.

A afobação dos primeiros minutos terminou após o gol do Vasco, que controlava a partida. No entanto, o Londrina não desistiu e empatou aos 39 minutos. Mandaca recebeu de Jeferson, ganhou a dividida com Paulo Victor e deixou com Caprini. O atacante bateu colocado e mandou no fundo das redes.

Logo após o gol, o goleiro Matheus Nogueira sentiu a coxa e pediu substituição, dando lugar a Matheus Albino. No momento em que a torcida do Vasco perdia a cabeça e começava a pressionar o clube.

No segundo tempo, o Vasco voltou mais ligado e perdeu grande oportunidade de marcar logo no minuto inicial. Raniel saiu de frente para o gol, tentou uma cavadinha, mas parou na defesa de Matheus Albino. A impaciência da torcida cresceu ainda mais. O atacante começou a ser vaiado.

O Londrina não demorou para equilibrar as ações e começou a ser mais perigoso. Aos 38 minutos, Caprini jogou para área, Alan Ruschel tentou e a bola sobrou para Gegê na pequena área. O meia mandou para fora. O jogo acabou caindo de produção, mas as alterações de Adilson Batista acabaram dando mais resultado do que as de Jorginho.

Nervoso, o Vasco não conseguiu pressionar o Londrina no fim. O time paranaense ainda tentou surpreender em jogadas de velocidade, mas a equipe carioca se segurou e o empate acabou sendo decretado.

O Londrina volta a campo na segunda-feira, às 20h, diante do Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Na terça-feira, às 19h, o Vasco visita o Operário, no Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).