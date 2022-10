Vasco e Sport se enfrentam com Grêmio atento na briga do G4 da Série B

publicidade

Na briga direta pela quarta vaga de acesso do Campeonato Brasileiro da Série B, Sport e Vasco fazem uma verdadeira decisão nesta 35ª rodada, domingo, a partir das 16h, na Ilha do Retiro, que vai estar lotada. Irregular na competição, o Sport se firmou nas últimas rodadas e recebe o Vasco numa condição, até certo ponto, inesperada: só tem três pontos a menos - 52 a 55 - do que time carioca.

Diante dos números, o cenário está bem definido. O Sport fará de tudo para vencer e se igualar, enquanto o Vasco tentará evitar a vitória adversária para não se complicar ainda mais na sua luta para voltar à elite em 2023. O cruzmaltino começou bem, porém, teve uma recaída nos jogos fora de casa, quando chegou à marca de oito derrotas seguidas na condição de visitante.

Há três jogos sem perder, sendo duas vitórias consecutivas, o Vasco chega bem motivado para o duelo. Afinal, uma das vitórias, por 3 a 2 contra o Operário, encerrou uma sequência de oito derrotas consecutivas como visitante. Com 55 pontos, ocupa o quarto lugar e pode até mesmo assumir a vice-liderança, caso vença e o confronto em Porto Alegre (RS) termine empatado. Além disso, poderá cravar o acesso já na próxima rodada.

O momento do Sport também é excelente, pois venceu nas últimas três rodadas. Com isso, iniciou na quinta colocação, logo abaixo do Vasco, com 52 pontos. Além de retomar a posição, os pernambucanos podem igualar o número de pontos e também de vitórias com o adversário carioca. A entrada no G-4, porém, mesmo em caso de vitória, não ocorrerá por conta da diferença no saldo de gols (11 a 3).

Apesar dos bons resultados, Jorginho será obrigado a mexer na escalação vascaína. Isso porque o lateral-direito Léo Matos está suspenso e, no lado oposto, Edimar sentiu a coxa e é dúvida na lateral-esquerda. Na direita, Matheus Ribeiro e o zagueiro de origem Miranda são as opções. Na esquerda, Paulo Victor, recuperado de dores no tornozelo, pode ganhar a vaga. Depois de fazer dois gols contra o Operário, Alex Teixeira cumpriu suspensão e pode ganhar nova chance como titular, entrando na vaga de Eguinaldo.

Preocupado em conter a euforia, Jorginho pediu para que o elenco pense em um jogo de cada vez. "Ainda não estamos garantidos. A cada jogo que passa, o objetivo fica mais próximo e agora será uma verdadeira final. Precisamos fazer a nossa parte. Vamos procurar fazer o melhor nesse jogo, focados e organizados. Depois a gente pensa nos jogos seguintes."

Para o duelo decisivo, o técnico Claudinei Oliveira tem retorno de três titulares para montar a escalação do Sport. O lateral-esquerdo Sander, o zagueiro Sabino e o atacante Gustavo Coutinho, que cumpriram suspensão. Everton Felipe, Kayke e Ewerthon não devem jogar por lesões.

Claudinei exaltou o desempenho do time e citou a torcida como diferencial para conquistar a vitória. "Nossa equipe está pegando mais confiança. A gente vai conhecendo mais o elenco, pode variar mais e os jogadores vão assimilando o processo. Agora temos um jogo decisivo diante de nossa torcida, que vem sendo maravilhosa e espero que possamos fazer uma excelente apresentação."

Veja Também