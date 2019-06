Vasco vence a segunda seguida e deixa o Z4

publicidade

O Vasco venceu a segunda partida consecutiva no Campeonato Brasileiro e, após um início ruim na competição, vai passar a parada da Copa América fora da zona do rebaixamento. Jogando em São Januário na noite desta quinta-feira, bateu o Ceará por 1 a 0. Antes, havia vencido o Inter pelo placar de 2 a 1.

O cruzmaltino criou as melhores chances de gol ao longo de todo o jogo, mas a vitória teve doses de drama - e espera. Danilo Barcelos marcou de cabeça, aos 34 minutos do segundo tempo, o único gol do jogo, mas o lance só foi confirmado após revisão do VAR.

Com a vitória, o Vasco saltou para 9 pontos, e pulou para a 16ª colocação no Campeonato Brasileiro, uma acima do Z4. Já o Ceará estacionou nos 10 pontos, e permaneceu na 12ª posição.

Após o recesso para a Copa América, o Vasco será o adversário do Grêmio, na Arena. Já o Ceará encara o Fluminense, com mando de campo dos cariocas.