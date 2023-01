Velório de Roberto Dinamite será aberto ao público e terá 9 horas de duração

publicidade

Os fãs de Roberto Dinamite, ídolo do Vasco que morreu neste domingo, aos 68 anos, por complicações de um câncer no intestino, terão nove horas para poder homenagear o maior jogador da história do Cruz-Maltino carioca.

O velório do ex-jogador, que será aberto ao público, será realizado em São Januário, palco de inúmeras conquistas de Dinamite, a partir das 10h (de Brasília) desta segunda-feira (9), segundo nota divulgada pelo Vasco.A cerimônia durará até às 19h (de Brasília). Na terça-feira (9), entre 9h e 10h, o velório seguirá em São Januário, mas restrito a familiares e amigos próximos. O corpo será posicionado no gramado do estádio, mas próximo a estátua de Roberto Dinamite.

Depois das homenagens em São Januário, o corpo de Dinamite será levado num caminhão do Corpo de Bombeiros, em direção ao Cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias (RJ). O cortejo terá início às 10h30 da terça-feira. O ex-jogador será sepultado ao lado dos pais.

O ídolo do Vasco da Gama lutava contra um câncer no intestino e não resistiu às complicações da doença. No último sábado (7), o ídolo vascaíno teve complicações da doença, descoberta no fim de 2021, e precisou ser internado no Hospital da Unimed, no Rio de Janeiro. Hoje de manhã, ele não resistiu e morreu.

"É com o mais profundo pesar que o Vasco da Gama recebe a informação que o #MaiorDeTodos nos deixou neste domingo. Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, dedicou 29 dos seus 68 anos ao Clube, como atleta e Presidente. Te amaremos para sempre, Calu", disse o time carioca.