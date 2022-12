Venus Williams recebe convite e vai disputar o Aberto da Austrália pela 22ª vez

publicidade

A lendária tenista Venus Williams recebeu um convite para participar do Aberto da Austrália no próximo mês, 25 anos depois de jogar pela primeira vez no Grand Slam. A norte-americana, de 42 anos, chegou duas vezes à final na Austrália, incluindo uma derrota contra sua irmã mais nova, Serena, no jogo do título de 2017. Ela disputará o primeiro Grand Slam da temporada pela 22ª vez.

"Eu tenho competido no país e na comunidade australiana por mais de 20 anos. Os fãs sempre me apoiaram de todo o coração", disse, em um comunicado, a dona de sete títulos de Grand Slam.

Venus e Serena Williams juntas venceram o Aberto da Austrália em duplas quatro vezes e Venus também venceu as duplas mistas em 1998 com o também americano Justin Gimelstob.

Serena Williams, de 41 anos, não participará do torneio que será disputado de 16 a 29 de janeiro, em Melbourne Park, depois de anunciar no US Open que ela estava pronta para "evoluir longe do tênis".