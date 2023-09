Vice-presidente Marcos Braz briga com torcedor do Flamengo em shopping no Rio

publicidade

O clima no Flamengo não é bom. Após a derrota no jogo de ida da final da Copa do Brasil para o São Paulo, a pressão da torcida aumentou consideravelmente. Nesta terça-feira, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, foi filmado brigando com um torcedor em um shopping do Rio.

O vídeo foi postado nas redes sociais pelo jornalista Venê Casagrande. O Estadão entrou em contato com a assessoria do clube carioca e recebeu a informação que a equipe ainda apura o que aconteceu para se posicionar por meio das redes sociais.

A confusão aconteceu por volta das 17 horas e assustou lojistas e clientes que estavam pelo Barra Shopping. Braz se refugiou dentro de uma loja depois da briga com o torcedor. A polícia chegou ao local cerca de uma hora após o ocorrido.

De acordo com Venê Casagrande, o torcedor, que foi agredido por Marcos Braz, relatou apenas que gritou pedindo que o vice-presidente saísse do Flamengo e quando virou as costas foi agredido pelo dirigente.