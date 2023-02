Vini Jr. brilha, Militão marca e Real atropela Liverpool em reedição da decisão

publicidade

Em um jogo digno de final antecipada, o atual campeão Real Madrid voltou a derrotar o vice Liverpool, de virada, por 5 a 2, nesta terça-feira, na casa do adversário, e deu um passo gigantesco para carimbar a sua participação nas quartas de final da Liga dos Campeões. O duelo foi cheio de alternativas em Anfield e contou com a marca do futebol brasileiro na construção do placar. Vinícius Júnior, com dois gols, e Eder Militão, de cabeça, balançaram a rede adversária, abrindo caminho para a virada. O francês Benzema, também com dois gols, completou a festa espanhola.

A partida de volta está marcada para o dia 15 de março, no Santiago Bernabéu, e o Real garantiu uma vantagem significativa para assegurar a vaga. Para mudar este cenário, o Liverpool precisa de um triunfo por quatro gols de diferença. Se o time inglês devolver o placar de 5 a 2, a decisão vai para os pênaltis.

A reedição da final da Liga dos Campeões do ano passado cumpriu a expectativa de um grande jogo já no primeiro tempo. Com 13 minutos, e um ritmo avassalador, o Liverpool atropelava o Real Madrid. Aos três minutos, Darwin Nuñez, de letra, completou um passe de Salah para fazer 1 a 0 em grande estilo.

Logo depois, o que parecia impossível, aconteceu. Em uma bola recuada, Courtois fez o domínio com o peito, mas acabou perdendo o controle do lance na pequena área à frente de Salah. O atacante egípcio não titubeou e, de esquerda, estabeleceu 2 a 0 dando a impressão de que a vitória estava encaminhada.

Do outro lado, porém, tinha o Real Madrid. Não bastasse a força da camisa, a equipe espanhola contou com um Vinícius Júnior inspirado. Aos 20 minutos, ele achou um espaço entre três marcadores, girou na grande área, e mandou no canto, fora do alcance do goleiro, para diminuir a diferença.

A partida ganhou em intensidade e velocidade. Se o Liverpool tinha Salah levando perigo nas investidas em velocidade, o rival a todo momento acionava Rodrygo e Vinícius Júnior nas bolas longas. Os espaços continuaram aparecendo, e num lance na pequena área, o Liverpool só não fez o terceiro porque faltou perna para Salah dar o arremate final.

O Real continuou incomodando. Mas foi em outra falha bisonha, desta vez do goleiro Alisson, que o placar voltou a ser movimentado. Ao ser acionado em um recuo, o arqueiro brasileiro acertou Vinícius Júnior em cheio. A bola bateu na perna do camisa 20, ganhou altura e morreu no fundo das redes do Liverpool: 2 a 2 com meia hora de duelo.

Na volta do intervalo, o Real Madrid tratou de definir a partida logo no início. Após falta sofrida por Vinícius Júnior, pelo lado esquerdo do ataque, Modric cobrou para Militão decretar a virada, aos dois minutos, em bela cabeçada.

Senhor do jogo, o time espanhol não parou por aí, e teve a sorte ao seu lado para marcar mais um, aos nove minutos. Rodrygo entrou na área tabelando com Benzema. O francês chutou fraco, de pé esquerdo, mas a bola desviou na zaga, tirou Alisson do lance, e entrou mansamente no fundo da rede: 4 a 2.

O Real passou a fazer um jogo de espera no seu campo de defesa de olho em um vacilo inglês. E foi o que aconteceu aos 21 minutos. Modric roubou a bola no meio e arrancou. Ele abriu na esquerda para Vini Júnior que, com um toque, deixou Benzema livre na área. O francês teve calma para driblar Alisson e chutar de esquerda para fazer 5 a 2 na casa dos ingleses.

Napoli confirma favoritismo

No outro jogo da rodada, o Napoli confirmou o seu favoritismo e venceu o Eintracht Frankfurt por 2 a 0, na Alemanha. O primeiro gol saiu no final do primeiro tempo. Lozano disparou pela direita e cruzou na medida para Osimhen completar na pequena área, aos 39 minutos. O segundo gol saiu na etapa complementar. Em uma bela troca de passes, Di Lorenzo terminou a jogada com bela finalização no canto direito e fez 2 a 0.

A partida de volta entre as duas equipes também acontece no dia 15 de março, no estádio Diego Armando Maradona, casa do Napoli. O time italiano pode perder por um gol de diferença que se garante nas quartas da Liga dos Campeões.

