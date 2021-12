Vini Jr marca, e líder Real Madrid derrota Real Sociedad pelo Espanhol

publicidade

O líder Real Madrid venceu a Real Sociedad (5ª) por 2 a 0 neste sábado, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol, na qual Barcelona (7º) e Atlético de Madrid (4º) foram derrotados. Jogando na casa do adversário, os gols da equipe da capital espanhola foram marcados por Vinicius Jr (no minuto 47) e Luka Jovic (57), substituto do artilheiro Karim Benzema, que deixou o gramado com um problema na perna esquerda no início do duelo (17).

Pouco antes, o Atlético de Madrid perdeu de virada em casa pelo Mallorca (12º). O atual campeão espanhol abriu o placar com Matheus Cunha (68), mas Franco Russo (80) e Take Kubo (90) decretaram a vitória para os visitantes.

Quem também foi derrotado dentro do próprio estádio foi o Barcelona, que caiu por 1 a 0 diante do Betis. Em pleno Camp Nou, o gol do atacante Juanmi (no minuto 79) decretou a primeira derrota do Barça desde a chegada do técnico Xavi, que havia vencido as duas partidas anteriores.

Esse resultado mantém a equipe catalã na 7ª posição na tabela, com 23 pontos, sete a menos que o Betis, que está em terceiro. Mais cedo, o agora vice-líder Sevilla superou o Villarreal (13º) por 1 a 0, graças ao gol de cabeça do argentino Lucas Ocampos (16). O time da cidade de Sevilha tem 31 pontos, oito a menos que o Real Madrid, e dois a mais que o Atlético de Madrid (4º) e a Real Sociedad (5ª).

