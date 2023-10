Vinicius Jr recebe Prêmio Sócrates por seu trabalho social

publicidade

O atacante brasileiro Vinicius Junior recebeu o Prêmio Sócrates por seu trabalho beneficente e social, nesta segunda-feira, 30, na cerimônia da Bola de Ouro, em Paris.

O prêmio reconhece a contribuição do jogador do Real Madrid, de 23 anos, principalmente por meio do Instituto Vini Jr, que apoia projetos de escolarização em áreas carentes no Brasil.

"Estou feliz por estar aqui por esse motivo. Trabalhamos nas favelas do Brasil e estou feliz por poder ajudar os mais jovens", disse Vinicius Jr no palco ao receber o troféu das mãos do príncipe Alberto de Mônaco, soberano do Principado e grande fã de futebol.

Ele foi então questionado pelo ex-jogador marfinense Didier Drogba, apresentador do evento, sobre os atos racistas que tem sofrido e sobre o seu papel como símbolo na luta contra a discriminação.

"É importante lutar contra isso. Gostaria de agradecer a todos os grandes jogadores que estão aqui e que nos ajudam contra isso. É importante que a mensagem chegue aos jovens", afirmou.

O prêmio leva o nome do icônico jogador brasileiro Sócrates, falecido em 2011 e conhecido por seu compromisso social.

O primeiro vencedor desse prêmio foi Sadio Mané, em 2022, pelas ações beneficentes no Senegal e pela ajuda ao trabalho educacional e de saúde no país africano.

Veja Também