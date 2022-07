Ypiranga é superado pelo Volta Redonda e chega a terceira derrota seguida na Série C

publicidade

O Ypiranga, que chegou a flertar com o G8 na primeira metade da Série C, agora vê o Z4 se aproximar de forma perigosa na reta final da competição. Na noite desta segunda-feira, no encerramento da 16ª rodada, a equipe de Erechim perdeu a terceira seguida, ao ser superado por 2 a 1 pelo Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira.

Rafhael Lucas anotou duas vezes para o Volta Redonda. O Ypiranga teve a missão ainda mais dificultada quando ficou com um a menos no segundo tempo. Nos acréscimos, com Hugo Almeida, o Canário chegou a descontar, mas já era tarde para uma reação.

Com o resultado, o Ypiranga chega a seis jogos seguidos sem vitória, fica na 14ª posição, com 19 pontos, apenas 3 a menos que o Floresta, primeiro no Z4, faltando apenas três rodadas para o fim da primeira fase, que determina os rebaixados. Já o Volta Redonda segue no G8: é o 4º colocado, com 26 pontos.

Na próxima rodada, o Ypiranga abre a 17ª rodada, quando enfrenta o Mirassol, no sábado, às 11h, no Colosso da Lagoa, em Erechim. Já o Volta Redonda enfrenta o Botafogo, em Ribeirão Preto, no domingo, também às 11h.