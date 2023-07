publicidade

O Ypiranga, de Erechim, empatou em 0 a 0 com o Amazonas neste sábado em jogo disputado no estádio Carlos Zamith. A partida foi válida pela 14ª rodada da Série C.

Com o resultado, o time gaúcho ficou com a oitava colocação, com 19 pontos conquistados. Já o Amazonas permaneceu na segunda colocação, com 25 pontos.