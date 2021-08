Ypiranga faz o tema de casa, vence o Mirassol e segue líder na Série C

publicidade

O Ypiranga, de Erechim, vai muito bem obrigado no Brasileirão Série C. Na manhã deste sábado, jogando no Colosso da Lagoa, a equipe gaúcha venceu o Mirassol por 1 a 0 e consolidou a liderança no grupo B da competição. O único gols da partida foi anotado por Quirino.

Com o resultado, o Ypiranga saltou para 23 pontos e é líder isolado da chave, já que o Novorizontino está com 19 pontos e só irá a 22 caso vença o Ituano. Na próxima rodada, o Canarinho receberá o Criciúma. A partida está marcada para a próxima sexta-feira, às 20h.

A outra equipe gaúcha, o São José, terá um compromisso nesta segunda-feira diante do Criciúma. O confronto foi agendado para as 20h, no estádio de Heriberto Hülse.