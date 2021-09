Ypiranga perde para Novorizontino na série C

publicidade

No duelo que valia a liderança do Grupo B da Série C, entre Ypiranga e Novorizontino, melhor para os paulistas. Primeiro colocado até o início da rodada, a equipe de Erechim não conseguiu o resultado positivo e foi derrotada por 1x0, no Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, em Novo Horizonte. Com a derrota, o Ypiranga, já classificado, caiu para a terceira posição do grupo – mais cedo, o Ituano, agora segundo, venceu o lanterna Oeste pelo placar de 2x1.

O primeiro tempo foi de pouca criatividade de ambas as equipes. As primeiras chances foram anotadas pelos donos da casa com Willean Lepo e Douglas Baggio. O Ypiranga respondeu mais para o final da primeira etapa com Dico tocando de cabeça para defesa de Giovanni. O gol da partida foi marcado aos 13 minutos da etapa complementar. Bruno Aguiar, em jogada ensaiada, chutou forte no canto de Deivity logos após Reverson rolar a bola para o lado da barreira.

O Ypiranga volta a campo no próximo domingo, dia 19, no Colosso da Lagoa, às 11h, contra o Ituano.