Ypiranga sai na frente, mas leva empate do Paraná nos acréscimos na Série C

Apenas uma partida movimentou as disputas da décima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, na noite desta segunda-feira. Depois de sair na frente do placar, o Ypiranga levou o empate nos acréscimos e perdeu a chance de se isolar ainda mais na liderança do Grupo A. Jogando no Estádio Durival de Britto, em Curitiba, o time de Erechim ficou na igualdade por 1 a 1 com o Paraná. Rômulo fez contra e Vinícius Moura deixou tudo igual.

Com o resultado, o Ypiranga chegou aos 20 e voltou a ficar um ponto de vantagem do segundo colocado Novorizontino-SP, que tem 19. Já o Paraná vive um momento totalmente diferente na tabela. Sem vencer há três jogos e com apenas duas vitórias em dez partidas disputadas até aqui, o time paranaense aparece dentro da zona de rebaixamento, na nona colocação com nove.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado (07) para a disputa da 11ª rodada da Série C. Logo às 11h da manhã, o Ypiranga recebe o Mirassol-SP, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Um pouco mais tarde, às 19h, o Paraná visita o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

A rodada será encerrada na próxima quarta-feira (04). Em jogo que foi remarcado por conta de um ajuste na tabela da Copa do Brasil, Ituano-SP e Criciúma-SC duelam às 17h, no Estádio Novelli Júnior, em Itu.