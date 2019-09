Ypiranga sofre empate no fim e permanece na Série C

publicidade

Não deu para o Ypiranga. O time de Erechim empatou com o Confiança em 1 a 1 e acabou não conseguindo avançar às semifinais da Série C, o que garantiria o acesso à segunda divisão.

Depois de perder por 1 a 0 no jogo de ida, na semana passada, a equipe gaúcha enfrentou o time sergipano neste sábado, no Colosso da Lagoa. Com gol de Paulinho, aos 20 do primeiro tempo, os donos da casa estavam forçando a decisão nos pênaltis.

No entanto, Renan Gorne deixou tudo igual no marcador aos 39 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio. O resultado garantiu o Confiança na Série B de 2020.