Ypiranga vence Juventude em partida com pênaltis polêmicos e muita reclamação

publicidade

A vitória do Ypiranga sobre o Juventude, neste domingo no Colosso da Lagoa, acabou em muita polêmica e intensas reclamações contra a arbitragem. Após o 3 a 2, com dois pênaltis polêmicos para os donos da casa, o time da Serra inclusive divulgou nota oficial repudiando a atuação do árbitro e o comportamento de dirigentes da equipe de Erechim.

No campo de jogo, o Juventude chegou a estar à frente da partida, por 2 a 1 com gols de Rodrigo Rodrigues, no que seria sua primeira vitória no Gauchão. Na arrancada da segunda etapa, contudo, MV buscou o contato com o zagueiro do Juventude e caiu na área. O árbitro anotou a penalidade. Bruno Baio bateu pênalti pela segunda vez na partida e igualou o placar.

Jhonatan Ribeiro conseguiu a virada para 3 a 2. O Juventude, então, passou a pressionar com tudo o que tinha. Nos acréscimos, que foram anunciados em 11 minutos, o Juventude denunciou o atraso na retomada da partida por conta de ação direta do presidente do Ypiranga, Adilson Stankiewicz. "O mandatário do clube foi filmado jogando as bolas do jogo para a arquibancada. E, em transmissão nacional, apareceu discutindo com o auxiliar técnico do Juventude Beto Ferreira."

Apito final, frustração para a equipe da Serra e festa do Ypiranga. Em reclamação oficial, o Juventude pediu "ação enérgica" da Federação Gaúcha de Futebol.