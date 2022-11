Zagueiro Gerard Piqué, do Barcelona, anuncia aposentadoria

publicidade

O zagueiro Gerard Piqué, do Barcelona, campeão do Mundo em 2010 pela Espanha, anunciou nesta quinta-feira sua aposentadoria do futebol aos 35 anos.

"Agora que os sonhos desse menino se tornaram realidade, quero dizer a vocês que é o momento de fechar esse ciclo. Sempre disse a vocês que depois do Barça não haveria outro time e assim será. Neste sábado (contra o Almería) será meu último jogo no Camp Nou", anunciou Piqué em um curto vídeo em suas redes sociais.

O vídeo mostra imagens do zagueiro quando criança com a camisa do Barcelona e pedindo autógrafos às estrelas da equipe na época. "Passarei a ser mais um 'culé' (como são chamados os torcedores do clube), apoiarei o time e transmitirei meu amor pelo Barça aos meus filhos e minha família. Vocês já me conhecem, cedo ou tarde voltarei", afirmou, dando a entender que pode retornar ao Camp Nou como técnico ou dirigente.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Piqué chegou ao Barcelona aos 10 anos de idade, mas de 2004 a 2008 foi jogador do Manchester United, que o emprestou entre 2006 e 2007 ao Zaragoza. Pelo time inglês, conquistou a Liga dos Campeões em 20008, antes de voltar ao clube do coração.

Com o Barça, o zagueiro conquistou oito títulos do Campeonato Espanhol, sete Copas do Rey, três Champions e três Mundiais de Clubes.

Na seleção espanhola, participou das conquistas do Mundial de 2010 e da Eurocopa de 2012.

Piqué não ocupou somente o noticiário esportivo nos últimos anos, mas também as colunas sociais por sua relação com a cantora colombiana Shakira. O casal, que se separou recentemente, teve dois filhos.

O jogador também é conhecido por seu papel como empresário. Com a empresa de direitos esportivos Kosmos, atuou principalmente na reformulação da Copa Davis de tênis.

