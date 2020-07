Podcast Fala RS: Como o sistema cooperativista cresce em meio à crise da Covid-19

publicidade

O Fala RS é um projeto do Correio do Povo em parceria com o Instituto Methodus e a MVB Consultoria, que busca traçar um panorama da economia gaúcha em tempos de novo coronavírus, a partir da visão de prefeitos e empresários gaúchos.

Neste quinto episódio, o convidado é Paulo Pires, presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado, que fala sobre as características do sistema cooperativo, que tende a crescer em situações de crise, como a atual.

Ouça: