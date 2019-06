Adutora rompe pela segunda vez e causa falta de água em Gravataí

publicidade

Novo problema em adutora ocasionou o segundo corte de água nesta semana em Gravataí. Um primeiro reparo, para um corte do serviço que vinha desde terça-feira, teve problemas e o encanamento voltou a vazar nesta sexta-feira. A Corsan, em nota, informou que um novo conserto deve ser concluído durante a madrugada de sábado.

"A Companhia retomou a operação da adutora com gradativo aumento de vazão (procedimento usual para retomada do abastecimento). Na tarde de sexta-feira, quando do acionamento da vazão total, um anel de borracha da adutora se deslocou, causando novo vazamento", detalhou a companhia.

Conforme a Corsan, o problema afeta a cidade de maneira parcial, com alguns pontos ainda recebendo normalmente o serviço.