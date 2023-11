Motoristas encontram dificuldades para transitar em ruas alagadas do 4º Distrito, em Porto Alegre

publicidade

Transitar no 4º Distrito, em Porto Alegre, é tarefa complicada na manhã desta terça-feira. Muitas ruas estão completamente alagadas, demandando atenção redodrada dos motoristas.

O principal bloqueio é na alça de acesso da avenida Castelo Branco para a Sertório, onde abaixo do viaduto, quase não se vê os muros de contenção da Trensurb, e as comportas não dão conta da vazão de água.

Morador da Ilha da Pintada, o soldador Claiton Souza disse que somente conseguiu sair de casa às 7h com a ajuda do Exército. “Colocaram umas cordas para podermos sair. Nos puseram num caminhão e saímos”, relatou ele, que chegou às 9h no Navegantes, onde trabalha em uma empresa de metais. “Não adianta, preciso do dinheiro, por isso vim”.

As vias que estão alagadas neste momento no 4º Distrito incluem a Voluntários da Pátria, em toda a extensão do bairro Navegantes, desde a Avenida Brasil até o viaduto com a Sertório, bem como trechos da Cairú, Coronel João Inácio e Comendador Tavares. Mesmo assim, motoristas se arriscam, ingressando na água e acelerando para evitar que o motor apague, causando ondas na água e inundando estabelecimentos próximos, o que ocasiona protesto dos comerciantes locais.

Existe um certo descontrole no trânsito neste momento na área, já que motoristas estão inclusive andando na contramão para fugir da água. Guinchos foram vistos nesta área rebocando veículos estragados.

Veja Também