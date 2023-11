Rio Taquari segue baixando em Lajeado

publicidade

O nível da água do rio Taquari, em Lajeado, segue reduzindo na manhã desta segunda-feira. Na última medição realizada na régua da Oswaldo Aranha, às 10h, a corrente de água registrou 22,44m. Desta forma, o rio está a 2,94m acima da cota de inundação, que é de 19,5m. Em relação a manhã de domingo, quando o rio estava a 28,85m, a diminuição do nível do Taquari foi de 6,41m. O maior nível registrado por conta das recentes chuvas foi no sábado, com 28,92m.

Na última atualização da Prefeitura, às 10h desta segunda-feira, 218 famílias (594 pessoas) estavam abrigadas no Parque do Imigrante, 70 pessoas no Ginásio do Conservas e cinco pessoas na igreja do Conservas. As famílias só serão autorizadas a retornar para casa quando o rio atingir a cota de segurança (19m).

Porém, mesmo no nível de segurança, com a possibilidade de chuvas durante a semana, a volta as residências será avaliada pela Defesa Civil.

Vias que permanecem interditadas em razão da cheia:

- Décio Martins Costa (Valão)

- João Batista de Mello com Décio Martins Costa

- Alberto Torres com Décio Martins Costa

- Cap. Leopoldo Heineck entre João Batista de Mello e Júlio May

- Júlio May com Décio Martins Costa

- Rua Francisco Oscar Carnal com João Abott

- Júlio May com São Sebastião

- Carlos Spohr Filho com Francisco Oscar Karnal

- Borges de Medeiros com General Osório

- Arnoldo Uhry com Carlos Spohr Filho

- Santos Filho (Parque do Dick)

- Pedro Petry com rua Taylor Chaves

- João Batista de Mello com Bento Gonçalves

- Ítalo Reali

- Bento Rosa

- São Sebastião

- João Abott na altura do Parque dos Dick

- Pedro Ruschel Sobrinho (Carneiros)

- Carlos Spohr Filho com Padre Amstad

- Padre Amstad com Pinheiro Machado

- Bento Gonçalves com Borges de Medeiros

- Bento Gonçalves com Décio Martins Costa

- Av. Beira-Rio

- Travessa Pedro Kreutz

