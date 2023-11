Uruguaiana se prepara para nova elevação do nível do rio Uruguai

publicidade

O prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello, realizou reunião para planejar o trabalho preventivo de enfrentamento diante a perspectiva de uma nova elevação do nível do rio Uruguai. Estiveram presentes a Defesa Civil, 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, 22º GAC (Grupo de Artilharia de Campanha), Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil, 1º Batalhão de Área de Fronteira e 6º BP Choque. Nos últimos dias, as águas cresceram em boa parte da linha. Foram aumentos, principalmente, ao Norte e Noroeste do RS.

A projeção é de que nos próximos dias o nível do rio volte a subir de forma expressiva em Uruguaiana, com a possibilidade de superar as marcas de outubro. Além das instituições, o prefeito Ronnie Mello também recebeu secretários municipais para tratar da continuidade do suporte às famílias atingidas pela enchente.

trabalho realizado desde setembro vai ser intensificado com a previsão de pico da enchente na próxima quarta-feira. O drive thru de doações, com apoio do Exército Brasileiro, voltou a operar nesta segunda-feira. A estrutura está montada em frente à Prefeitura Municipal com funcionamento das 9h às 19h.

A equipe que coordena as doações aos abrigos do município destaca que é fundamental o encaminhamento de produtos como leite, biscoitos e café. Os desabrigados recebem alimentação, atendimento de saúde e assistência social nos locais de acolhimento.

Veja Também