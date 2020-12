Abras elege João Galassi como novo presidente

publicidade

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) tem novo presidente. Trata-se do empresário João Galassi, eleito por unanimidade na Assembleia Geral realizada nessa segunda-feira. O evento reuniu toda a diretoria da entidade. O líder setorial, natural de Campinas, assumirá o cargo em janeiro de 2021.

Galassi é formado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) e possui MBA em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ele começou a sua trajetória no setor empresárial nos negócios da família, colaborando para o desenvolvimento da rede de Supermercados Galassi, com mais de 50 anos de existência em Campinas.

"É uma grande honra presidir a Associação de Brasileira de Supermercados e poder contribuir com o fortalecimento dessa entidade tão representativa no cenário empresarial do país. Assumo esse novo desafio com muita responsabilidade e com o objetivo de trabalhar pela evolução e competitividade do ambiente de negócios no Brasil”, declarou João Galassi.

Entre os principais pleitos da nova gestão estão a volta da comercialização dos medicamentos seguros nos supermercados, os Mips, a Reforma Tributária, e a chegada do Pix na forma de pagamentos de vouchers (vale-alimentação).