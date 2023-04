Airbus quer primeira aeronave sem emissão de carbono até 2035

publicidade

Maior fabricante de aviões do mundo, a Airbus quer lançar, até 2035, a primeira aeronave comercial com emissão zero do mundo. Para tal, tem desenvolvido um motor movido a hidrogênio, ao invés de combustível. Segundo dados da empresa, a indústria de aviação como um todo representa aproximadamente 2,5% das emissões globais de dióxido de carbono. E é dentro desse contexto que a companhia tem atuado no processo de descarbonização do setor aeroespacial, que envolve as emissões, mas também atinge toda a cadeia de produção.

Enquanto esse processo segue em desenvolvimento, a fábrica da Airbus em Hamburgo, na Alemanha, projeta elevar a produção de aeronaves e peças, que teve forte impacto durante a pandemia de Covid-19. A expectativa é passar das atuais 50 aeronaves por mês para 75 em 2025. Antes da pandemia, eram 60 unidades mensalmente.

A unidade em Hamburgo é responsável pela montagem das aeronaves da família A320. Neste único caso, as demais peças são fabricadas nas outras unidades da empresa ou por seus fornecedores e entregues na unidade de Hamburgo. A fabricante tem cerca de 7 mil pedidos para entrega, com média de tempo de finalização de cada unidade da linha A320 de nove meses.

Nesta quarta-feira, um grupo de integrantes da missão empresarial brasileira que está na Alemanha teve a oportunidade de fazer uma visita técnica à unidade. Após mais de três horas, foi possível ver de perto alguns processos de produção, como a montagem de peças, o "corpo" da aeronave - que envolve basicamente a parte onde ficam os passageiros - e unidades em fase de finalização. Nesta unidade era montado o A380 - o maior avião comercial de passageiros, que parou de ser fabricado em 2021. Porém, várias peças ainda estão disponíveis e podem ser vistas durante a visita.

Como a empresa atua de maneira diluída, cada fábrica da empresa é responsável por um tipo de produção, uma aeronave só pode ficar pronta após receber essas peças dos outros locais. Pelo nível de precisão das aeronaves, cada uma é diferente da outra, atendendo de acordo com a demanda do comprador.