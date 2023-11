Americanas convoca assembleia geral de credores para 19 de dezembro

publicidade

A Americanas informou que apresentou, nos autos do processo de recuperação judicial da empresa e suas subsidiárias, pedido de convocação de assembleia geral de credores (AGC) a ser realizada, em primeira convocação, no dia 19 de dezembro de 2023 e, em segunda convocação, no dia 22 de janeiro de 2024, para deliberação sobre o Plano de Recuperação Judicial.

O edital de convocação da AGC será publicado oportunamente. O processo de recuperação judicial da empresa está em curso na 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

Depois de quatro adiamentos, e 11 meses após a divulgação de um dos maiores escândalos contábeis do Brasil, a Americanas divulgou na manhã dessa quinta-feira seu balanço de 2022. A rede de varejo teve prejuízo de R$ 12,912 bilhões em 2022, ante perda de R$ 6,237 bilhões em 2021, segundo o resultado revisado. A dívida líquida do grupo estava em R$ 26,287 bilhões, salto de 85% em um ano.

