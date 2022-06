Aposta de Blumenau leva R$ 117,5 milhões da Mega-Sena

publicidade

Uma aposta feita em Blumenau (SC) ganhou o prêmio principal da Mega-Sena, de R$ 117,5 milhões. O concurso 2.486, que estava acumulado há seis rodadas seguidas, sorteou nesta terça-feira as seguintes dezenas: 08 - 09 - 17 - 19 - 33 - 56. Os cinco acertos tiveram 231 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 27.876,31 cada. Outras 15.582 apostas tiveram quatro acertos e vão ganhar cada uma R$ 590,37.

O apostador que acertou sozinho as seis dezenas poderá aplicar toda a bolada na poupança e obter um rendimento mensal de aproximadamente R$ 667 mil. O ganho ainda poderá ser impulsionado com investimentos mais rentáveis, com a mesma segurança da caderneta.

Nesta semana, a Mega-Sena terá três sorteios. Além do concurso desta terça, ocorrerão outros dois, na quinta-feira e no sábado. A estimativa de prêmio do próximo concurso, na quinta-feira (2), é de R$ 3 milhões.