Auxílio Brasil começa a ser pago a 21,1 milhões; veja calendário

O Auxílio Brasil de R$ 600 começa a ser pago nesta terça-feira a 21,1 milhões de famílias. Desse total, 5,98 milhões de beneficiários também recebem o Auxílio Gás, que equivale ao valor médio do botijão de gás de cozinha de 13 quilos.

Quem recebe hoje são os integrantes do programa com final 1 do NIS (Número de Identificação Social). O pagamento seguirá de forma escalonada até o dia 25 de outubro, para quem tem final 0 do NIS. É a segunda vez que o calendário é antecipado. Em agosto, quando a parcela aumentou de R$ 400 para R$ 600, também começou antes.

Segundo o Ministério da Cidadania, o repasse total para o pagamento será de R$ 12,8 bilhões. O valor médio, que inclui os benefícios complementares, ficou em R$ 609,65 por residência.

Confira o calendário de outubro

NIS final 1 – 11 de outubro

NIS final 2 – 13 de outubro

NIS final 3 – 14 de outubro

NIS final 4 – 17 de outubro

NIS final 5 – 18 de outubro

NIS final 6 – 19 de outubro

NIS final 7 – 20 de outubro

NIS final 8 – 21 de outubro

NIS final 9 – 24 de outubro

NIS final 0 – 25 de outubro

Como sacar

O dinheiro pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, sem a necessidade de ir a uma agência para realizar o saque. Pelo aplicativo, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code.

Os beneficiários também podem efetuar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas lotéricas. Quem recebe o pagamento por meio de cartão pode manter o saque pelos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes, bem como pelas agências da Caixa.

Perfil dos beneficiários

Em comparação a setembro, houve aumento de 2,3% no número de beneficiados, o que corresponde a mais 480 mil famílias que recebem o benefício, de acordo com o Ministério da Cidadania. O Auxílio Gás, que é bimestral, também teve o número de famílias ampliado, de 5,6 milhões para 5,98 milhões.

Na divisão por regiões, o Nordeste segue como a que concentra o maior número de famílias atendidas. São 9,75 milhões. Na sequência, aparecem o Sudeste (6,28 milhões), o Norte (2,54 milhões), o Sul (1,42 milhão) e o Centro-Oeste (1,12 milhão).

A Bahia é o estado com maior abrangência de contemplados. São 2,58 milhões de famílias. São Paulo é outro estado que ultrapassa 2 milhões de beneficiários. São 2,56 milhões de lares paulistas que recebem o Auxílio Brasil em outubro.

A lista de estados com mais de 1 milhão de contemplados segue com Rio de Janeiro (1,78 milhão), Pernambuco (1,68 milhão), Minas Gerais (1,63 milhão), Ceará (1,48 milhão), Pará (1,34 milhão) e Maranhão (1,22 milhão).

