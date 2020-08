Auxílio emergencial será liberado para 275 mil novos beneficiários

publicidade

A Caixa Econômica Federal afirmou nesta quinta-feira que mais 275 mil pessoas foram habilitadas para receber o auxílio emergencial de R$ 600.

Do total, 265 mil liberações ocorreram após contestações feitas pelo aplicativo do banco e os outros 10 mil correspondem a inscrições feitas pelos Correios.

Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, os novos beneficiários receberão as parcelas a partir do ciclo dois de pagamentos.

Com a nova inclusão, cerca de 121 mil ainda aguardam análise para receber auxílio, sendo que 81,5 mil encontram-se na segunda fase de avaliação. Os demais 39,9 mil ainda esperam pela análise inicial.

Guimarães explica que as novas análises são feitas todos os meses pelo Ministério da Cidadania e pela Dataprev, o que pode barrar o pagamento do benefício por inconsistências nos cadastros. "Recebe o auxílio em um mês não significa que vai receber no outro, embora 99% recebem", afirmou.

Ao todo, 66,9 milhões de pessoas já receberam 254,2 de pagamentos em uma das cinco etapas iniciais do auxílio, totalizando R$ 179 bilhões.