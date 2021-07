Azul inicia venda de passagem para oito rotas regionais no Rio Grande do Sul

publicidade

Durante videoconferência realizada nesta quinta-feira, a Azul Linhas Aéreas anunciou o início da venda das passagens para as oito novas rotas regionais no Rio Grande do Sul. Voos conectando Porto Alegre às cidades de Canela, Vacaria, São Borja, Erechim, Bagé, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa e Alegrete começarão no dia 1º de agosto.

Todos os voos terão ligação com Porto Alegre e serão cumpridos com as aeronaves Cessna Gran Caravan, de nove assentos, da Azul Conecta. A ampliação foi possível pela aproximação do governo com as companhias áreas e da revisão dos incentivos à aviação regional. Para oficializar e celebrar a expansão da operação no interior do Rio Grande do Sul, o presidente da Azul, John Rodgerson, esteve com representantes da bancada do estado e do governo federal em Brasília.

“É a concretização de um sonho, resultado de um trabalho conjunto da Frente Parlamentar da Aviação. Com esse anúncio, o Rio Grande do Sul passará a contar com 15 destinos servidos pela Azul Linhas Aéreas. Nunca na história da aviação em nosso Estado tivemos tantos destinos atendidos de uma vez só”, disse o deputado Frederico Antunes, que é presidente da Frente Parlamentar da Aviação Civil Regional na Assembleia.

Para incentivar a aviação regional e reduzir os impactos causados pela pandemia no transporte aéreo, o governador Eduardo Leite assinou em dezembro de 2020 um decreto alterando o Programa Estadual de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR-RS), que reduz a base de cálculo do ICMS na aquisição de querosene para as companhias.

Na prática, quanto mais rotas, assentos e frequência de voos, dentre outros parâmetros, uma empresa oferecer no Rio Grande do Sul, menos imposto sobre o combustível pagará. O novo texto, que entrou em vigor em janeiro deste ano, determina que a carga a tributária poderá chegar a 4%.