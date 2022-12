Banco da Inglaterra eleva juros ao maior nível em 14 anos

publicidade

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) elevou, nesta quinta-feira (15), suas taxas de juros para 3,5%, o nível mais elevado em 14 anos, com o objetivo de combater a inflação no país. O Comitê de Política Monetária do Banco votou a favor do "aumento da taxa de juro em 0,5 ponto percentual", informou a instituição britânica em um comunicado.

O aumento anunciado é inferior ao de novembro, de 0,75 ponto percentual, embora "novos aumentos possam ser necessários", acrescenta a nota. Este é o nono aumento consecutivo do BoE.

O Banco Central Europeu também anunciou hoje um aumento em suas taxas de juros de 0,50 ponto percentual, segundo um comunicado. E, ontem, o Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos) elevou sua taxa básica em meio ponto percentual.

"Embora não haja dúvida de que a atividade econômica está enfraquecendo, há indícios de que ela é mais resistente do que o esperado, e não está claro com que rapidez o mercado de trabalho vai relaxar", disse o BoE.

A instituição prevê uma contração de 0,1% da economia britânica no quarto trimestre. Em novembro, esperava-se um recuo de 0,3%. Tanto o BoE quanto o governo acreditam que a economia do Reino Unido entrou em uma recessão que deve durar todo próximo ano. Isso deve acontecer, em parte, devido às consequências do aumento dos preços da energia e dos combustíveis.

A inflação britânica ficou em 10,7% em novembro, um dos níveis mais elevados em quatro décadas. O aumento dos preços está desvalorizando os salários e ameaçando deflagrar greves nos setores público e privado. Nesta quinta-feira, os profissionais de Enfermagem do país fizeram uma paralisação sem precedentes e como "último recurso" de pressão por melhores salários.