Banrisul tem lucro líquido de R$ 278,9 milhões no primeiro trimestre do ano

O Banrisul apresentou, nesta quinta-feira, o balanço do primeiro semestre de 2021, período em que o lucro líquido foi de R$ 278,9 milhões, 8,3% acima do registrado no mesmo período de 2020. Segundo o presidente Claudio Coutinho, foi o segundo melhor desempenho do banco nos três meses iniciais do ano desde 2007, apesar da pandemia e as restrições da bandeira preta no Estado para frear a propagação da Covid-19. O patrimônio líquido alcançou R$ 8,6 bilhões em março de 2021, aumento de R$ 512,2 milhões ou 6,3% em 12 meses.

Os ativos totais apresentaram saldo de R$ 95,4 bilhões em março de 2021, incremento de 14,6% em relação ao registrado em março de 2020. Segundo Coutinho, o desempenho do período reflete o menor fluxo de despesa de provisão para perdas de crédito e a redução das despesas administrativas. “Focamos no pilar da eficiência, nos voltando para o varejo e pessoas físicas, crédito consignado e linhas de sustentabilidade”, afirmou.

A carteira de crédito do Banrisul registrou saldo de R$ 36,9 bilhões em março de 2021, com crescimento de R$ 666,4 milhões ou 1,8% nos 12 meses. O resultado decorre, especialmente, do crédito rural, que registrou saldo de R$ 3,5 bilhões, com aumento de R$ 746,8 milhões ou 27,5% em um ano.

Otimismo

Otimista em relação à economia, Coutinho relatou que o banco se volta cada vez mais a ações direcionadas ao agronegócio, como contratação das operações de custeio relativas à safra de inverno/2021, a antecipação da contratação das operações de pré-custeio para a safra de verão 2021/2022 e a disponibilização de linhas de crédito para investimentos com recursos equalizados diretamente junto ao Tesouro Nacional.

“Tivemos uma safra recorde de grãos. Sempre investimos no aperfeiçoamento da experiência do agricultor e obtivemos sucesso”, salientou. No primeiro trimestre de 2021, foram contratadas 3.307 novas operações, com volume total de R$ 531,8 milhões.

O presidente do Banrisul destacou a ampliação da agenda ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e de Governança). “O banco apoiou cerca de 50 projetos de apoio a feiras e eventos. Além disso, 39% dos cargos de liderança na instituição são de mulheres”, pontuou Coutinho. No mesmo sentido, foram disponibilizadas linhas de crédito para promover a redução das emissões de gases de efeito estufa das atividades agropecuárias e a adoção das tecnologias de produção sustentáveis.

Ainda, o Programa Sementes Banrisul visa auxiliar famílias rurais em vulnerabilidade social e econômica no Estado, investiu em torno de R$ 30,6 mil e distribuiu em torno de 5,5 milhões de sementes para 1.169 famílias gaúchas.

Canais

Os canais digitais do Banrisul representaram 77,5% das operações realizadas pela instituição no primeiro trimestre de 2021, segundo o presidente da instituição. Foram 97,7 milhões de acessos, 20,7% superior ao mesmo período de 2020, equivalente a uma média de 1,1 milhão de acessos diários.

“As transações do PIX cresceram 120%”, acrescentou. Entre as operações feitas nos canais digitais do banco, a quantidade de transações financeiras aumentou 16,8% e o volume transacionado cresceu 2,4%, se comparados ao mesmo período de 2020.

Durante o período, 14 agências foram fechadas e duas se tornaram postos de atendimento (PAs). 30 PAs foram encerrados e sete remodelados em salas de negócios.