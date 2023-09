BRDE disponibiliza financiamento para inovação com prazo de até 11 anos

publicidade

As diferentes modalidades de apoio a projetos de inovação, desde linhas de crédito até a possibilidade de recursos sem a necessidade de reembolso, foram apresentadas, nesta terça-feira, durante evento realizado na sede do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), em Porto Alegre. Líder nacional nos repasses de recursos da Finep, o BRDE disponibiliza linhas de financiamento para projetos de inovação de até R$ 15 milhões, com prazos de pagamento que podem chegar a 11 anos.

Realizado em parceria com a Softsul, o encontro reuniu empresas do setor interessadas em viabilizar novos projetos inovadores. Conforme expôs o gerente regional Sul da Finep, Bruno Camargo, os programas oferecem as condições mais atrativas do mercado, com taxas em torno de 5% ao ano e carência de até cinco anos. “Além disso, adotamos a TR (taxa referencial), pois ela oferece mais previsibilidade se comparada à Selic”, acrescentou Camargo.

Ele destacou que a Finep, através de parceiros como o BRDE, viabiliza programas de apoio às empresas que contemplam todas as etapas do projeto de inovação, desde a contratação de equipe de funcionários, construção, máquinas, sistemas, até despesas de marketing de produto. Para micro e pequenas empresas, informou, há possibilidade de consultoria através do Sebrae.

Na abertura do encontro, o diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, evidenciou o quanto o apoio ao ecossistema de inovação produz reflexos positivos para a economia e em termos de impactos sociais. “A inovação tem um potencial multiplicador em todas as áreas de atuação. É uma exigência para que tenhamos melhores condições de competir no agro, na indústria e nos serviços”, frisou.

Através da parceria com a Finep, o banco tem disponibilidade de R$ 1 bilhão para novos financiamentos de projetos inovadores na região Sul do país. Desde 2013, o banco captou e liberou R$ 991 milhões para 610 projetos. O volume de recursos representa 43,4% do total operado em todo o país pelos agentes financeiros da Finep com o objetivo de fomentar projetos ligados a ciência, tecnologia e inovação.

O encontro contou ainda com as manifestações do presidente da Softsul, José Antonio Antonioni, e do gerente de Planejamento do BRDE, Alexander Litzke. A programação também contemplou a participação da Sicoob e a renovação de um acordo de cooperação técnica entre o BRDE e a Softsul.