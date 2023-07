BRDE fecha primeiro semestre superando R$ 2,1 bilhões em novas operações

publicidade

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) fechou o primeiro semestre de 2023 com R$ 2,133 bilhões em operações para novos investimentos. Com um crescimento nominal de 34,5% na comparação com os primeiros seis meses do ano passado (R$ 1,586 bilhão), o volume de contratações é o maior que o banco já registrou para o período. Os financiamentos para a cadeia do agro, em especial em projetos de armazenagem e agroindústrias na região Sul, representaram R$ 993 milhões dos financiamentos.

Entre janeiro e junho, o setor da indústria de transformação alcançou R$ 645 milhões em novos contratos, desempenho que significa um incremento ao redor de 15% na relação com o mesmo período de 2022. Já micro e pequenas empresas de diferentes setores chegaram a R$ 389,05 milhões em contratações, reforçando uma tendência dos últimos anos na atuação do banco ao ampliar as linhas para empreendimentos de menor porte.

Para apoiar projetos de inovação em empresas e cooperativas da região Sul, o BRDE liberou R$ 312 milhões ao longo do primeiro semestre. O número reflete a posição do banco como líder do ranking nacional como o maior repassador de recursos para projetos de inovação do por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).

Outro destaque no primeiro semestre deste ano é para o volume de financiamentos a partir da política de diversificação de fundings do banco. Ao todo, nos primeiros seis meses do ano, o BRDE contratou R$ 381,6 milhões com recursos captados junto a instituições internacionais (em 2002, esse volume foi de R$ 72 milhões na primeira metade do ano). Por conta de uma maior parceria com bancos estrangeiros, o BRDE vem acentuando o nível de financiamento de empreendimentos alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Dos projetos financiados pelo banco, 80% tem vinculação com às metas estabelecidas pela ONU.

Rio Grande do Sul

As operações para novos investimentos no Rio Grande do Sul ultrapassaram aos R$ 692,5 milhões no semestre, com destaque também para a cadeia do agro, que teve R$ 284,2 milhões para contratações em especial na agricultura sustentável, armazenagem e agroindústrias de cooperativas.

Já o setor de geração de energia com fontes renováveis e de ganhos em eficiência enérgica registrou o maior salto: as operações no primeiro semestre deste ano chegaram a R$ 197,1 milhões (cerca de 300% acima do mesmo período de 2022, quando os contratos foram de R$ 48,6 milhões. A indústria de transformação, por sua vez, fechou junho com operações próximas dos R$ 120 milhões.

Para o vice-presidente e diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, o desempenho positivo no primeiro semestre reforça o compromisso do banco com os investimentos em setores estratégicos da região Sul e, ao mesmo tempo, mostra a força da economia gaúcha em superar as perdas da estiagem que castigou o RS no início de 2023. “Ainda estamos sofrendo os efeitos da pior seca dos últimos anos, mas percebe-se em diferentes setores sinais de recuperação. E o desempenho do banco neste período reflete essa confiança, mas igualmente é resultado de uma diretriz muito clara do governo do Estado em apoiar projetos que tragam maior competitividade aos nossos produtos”, destacou o vice-presidente.

Prefeituras

Entre os demais programas com maior crescimento no RS está a possibilidade de financiamento do BRDE com o setor público. Nos primeiros seis meses, o BRDE registrou R$ 76,2 milhões em operações com as prefeituras gaúchas, um salto na ordem de 163% sobre o montante registrado no mesmo período de 2022 (R$ 29 milhões). Os principais financiamentos são para projetos de modernização do sistema de iluminação pública e obras de urbanização.

“Essa parceria com as prefeituras traz resultados imediatos na vida da população e o BRDE, seguramente, oferece as linhas mais atrativas do mercado, além de disponibilizar uma equipe técnica para auxiliar os gestores municipais na melhor alternativa”, salientou o diretor de Planejamento, Otomar Vivian. Ele observou, também, que o banco já está trabalhando na modelagem de Parcerias Público-Privadas (PPPs) para a concessão dos serviços de iluminação pública de importantes cidades gaúchas.