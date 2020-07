Caixa conclui hoje depósitos do auxílio de R$ 600 para 6,5 milhões

publicidade

A Caixa conclui neste sábado o calendário de depósito do auxílio emergencial de R$ 600 para 6,5 milhões de beneficiários nascidos em novembro e dezembro. O pagamento para um total de 40,4 milhões de pessoas começou no sábado passado.

Na segunda-feira, outro lote começa a sacar a primeira parcela. Do total deste sábado, 5 milhões terão a terceira parcela depositada em conta poupança. Outro 1,4 milhão recebe a segunda parcela, além de 100 mil, do último lote liberado, que ganharão a primeira parcela.

Para evitar filas e aglomerações nas agências, o auxílio é depositado de forma escalonada de acordo com a data de aniversário. O beneficiário pode pagar contas e fazer compras pelo aplicativo Caixa Tem. E só a partir de 18 de julho começa o calendário para saque em dinheiro.

Depósito em conta digital

Pagamento terceira parcela (1º lote), segunda parcela (2º lote) e primeira parcela (4º lote).

Sábado (27 de junho) – nascidos em janeiro e fevereiro (6,5milhões)

Terça-feira (30 de junho) – nascidos em março e abril (6,9 milhões)

Quarta-feira (1º de julho) – nascidos em maio e junho (6,9 milhões)

Quinta-feira (2 de julho) – nascidos em julho e agosto (6,8 milhões)

Sexta-feira (3 de julho) – nascidos em setembro e outubro (6,8 milhões)

Sábado (4 de julho) – nascidos em novembro e dezembro (6,5 milhões)

Saque em dinheiro

Pagamento terceira parcela (1º lote), segunda parcela (2º lote) e primeira parcela (4º lote).

Sábado (18 de julho) – nascidos em janeiro (3,4 milhões)

Sábado (25 de julho) – nascidos em fevereiro (3,1 milhões)

Sábado (1º de agosto) – nascidos em março (3,5 milhões)

Sábado (8 de agosto) – nascidos em abril (3,4 milhões)

Sábado (15 de agosto) – nascidos em maio (3,5 milhões)

Sábado (29 de agosto) – nascidos em junho (3,4 milhões)

Terça-feira (1º de setembro) – nascidos em julho (3,4 milhões)

Terça-feira (8 de setembro) – nascidos em agosto (3,4 milhões)

Quinta-feira (10 de setembro) – nascidos em setembro (3,4 milhões)

Sábado (12 de setembro) – nascidos em outubro (3,4 milhões)

Terça-feira (15 de setembro) – nascidos em novembro (3,2 milhões)

Sábado (19 de setembro) – nascidos em dezembro (3,3 milhões)

Quem pode receber

O benefício foi criado para diminuir os impactos da pandemia de coronavírus na população de baixa renda. O benefício começou com três e passou para cinco parcelas de R$ 600, mas esse valor sobe para R$ 1.200 nos casos de mães responsáveis pelo sustento da família.

Com o fim do prazo para solicitar o benefício na quinta-feira, a Caixa disse que há ainda 1,9 milhão de solicitações em processo de verificação. O banco afirma que todos os inscritos, caso aprovados, estarão aptos a receber as cinco parcelas do benefício.

Segundo o banco, já foram pagos até agora R$ 116,7 bilhões a 65,1 milhões de beneficiários inscritos por meio do Cadastro Único, do Programa Bolsa Família, ou pelo site e pelos aplicativos da Caixa.