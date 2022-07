Cesta básica de Porto Alegre é a terceira mais cara entre as capitais em junho, diz Dieese

publicidade

O valor cesta básica de Porto Alegre diminuiu 1,90% em junho, de acordo com dados disponibilizados nesta quarta-feira pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Sendo assim, o conjunto de bens alimentícios passou a custar R$ 754,19, o terceiro mais caro do Brasil entre as capitais, ficando atrás apenas de São Paulo (R$ 777,01) e Florianópolis (R$ 760,41).

Conforme o Dieese, a jornada de trabalho necessária para comprar a cesta básica em Porto Alegre equivale a 136 horas e 54 minutos, e o salário mínimo tem comprometimento de 62,27% para aquisição dos itens. Em junho, dos 13 produtos que compõem o conjunto de gêneros alimentícios essenciais, oito ficaram mais baratos: o tomate (-8,05%), a batata (-4,98%), a banana (-4,48%), a carne (-2,65%), o feijão (-2,57%), o pão (-0,96%), o óleo de soja (-0,57%) e o arroz (-0,22%). Por outro lado, cinco itens ficaram mais caros: o leite (14,66%), café (2,84%), a manteiga (2,52%), a farinha de trigo (2,17%) o e o açúcar (0,22%).

No primeiro semestre de 2022, a cesta básica de Porto Alegre acumula alta de 10,44%. Os 13 produtos pesquisados registraram alta: a batata (54,41%), o leite (50,28%), a farinha de trigo (29,72%), o café (21,62%), o óleo de soja (21,04%), a banana (15,06%), o pão (14,77%), a manteiga (8,73%), o arroz (5,62%), a carne (3,99%), o feijão (2,57%), o açúcar (0,89%) e o tomate (0,61%).

Já em doze meses, a alta da cesta na capital gaúcha é de 17,42%, com 11 itens que ficaram mais caros: o café (73,31%), a batata (54,41%). o tomate (45,74%), o leite (44,45%), a farinha de trigo (29,72%), o açúcar (26,26%), banana (28,97%), o óleo de soja (28,88%), o pão (22,22%), a manteiga (15,19%) e a carne (5,52%). O arroz (-12,93%) e o feijão (-6,92%) ficaram mais baratos.

Salário mínimo necessário no Brasil

De acordo com cálculos do Dieese, em junho de 2022, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas no Brasil deveria equivaler a R$ 6.527,67, ou 5,39 vezes o mínimo de R$ 1.212,00. Em maio, o valor necessário era de

R$ 6.535,40, ou 5,39 vezes o piso mínimo. Em junho de 2021, o valor do mínimo necessário deveria ter sido de R$ 5.421,84, ou 4,93 vezes o valor vigente na época, de R$ 1.100,00.